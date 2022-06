Il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, dopo indagini della sezione Anticrimine, ha emesso un doppio Daspo nei confronti di tre giovani di nazionalità francese che durante un breve soggiorno a Palermo, hanno aggredito il gestore di un pub in Piazzetta Due Palme.

L’aggressione nel cuore della notte

Nella notte tra sabato e domenica dello scorso 8 maggio, i tre ubriachi e sotto l’effetto di droga, aggredivano con calci e pugni le macchine e i conducenti in transito in via Roma, lanciando bottiglie di vetro contro le auto e contro il locale pubblico, provando un clima di terrore nella zona frequentata da tanti giovani.

Aggredito un uomo che cercò di riportare la calma

Uno dei tre francesi ha anche colpito con il collo di una bottiglia un uomo che li aveva rimproverati per quanto commesso. I tafferugli si concludevano con l’arresto dell’autore dello sfregio da parte dei poliziotti delle volanti e con la denuncia di tutti per i reati di rissa, danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose.

Scatta il Daspo dal Questore

Con il Daspo “Willy” per i prossimi due sarà impedito ai tre giovani di trascorrere le serate nei pressi dei locali pubblici e di pubblico trattenimento in via Roma, alla Vucciria e nelle strade limitrofe. Con il Daspo “Fuori contesto”, da 1 anno a 2 anni i tre francesi non potranno assistere ad incontri di calcio in tutti gli stadi italiani e nei luoghi dove si svolgono competizioni organizzate dalla Fifa.

Anziano abusivo denunciato in pieno centro città

Un parcheggiatore abusivo è stato denunciato dai carabinieri nella zona di via Roma a Palermo. L’uomo un palermitano di 74 anni è stato sorpreso di nuovo nei pressi di piazza Borsa mentre faceva parcheggiare le vetture e intascava uno o due euro dagli automobilisti. Il posteggiatore era già stato multato in passato. Adesso è scattata anche la denuncia. Per l’uomo in base alle nuove disposizioni potrebbe scattare anche il daspo.