L'indagato aveva oltre 2 mila euro e dosi di hashish

Ha aggredito con un pugno un carabiniere mentre stava cercando di disfarsi di alcune dosi di droga. I militari della stazione di Palermo Mezzo Monreale hanno arrestato un 31enne, palermitano per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il giovane in sella ad uno scooter è stato bloccato in via Giuseppe Amari. Addosso sono stati trovati oltre due mila euro. Sperando di non essere visto l’indagato ha gettato un sacchetto con alcune dosi di hashish.

Scoperto ha picchiato il militare. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

