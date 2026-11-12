I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato un trentunenne e denunciato un ventiduenne.

Il primo episodio si è registrato in via Cappuccini, dove le volanti dell’Arma sono intervenute d’urgenza all’interno di un minimarket. Secondo quanto ricostruito, un uomo di trentuno anni pretendeva di effettuare una transazione con carta prepagata per ottenere in cambio denaro contante. Di fronte al netto e comprensibile rifiuto del titolare dell’esercizio commerciale, la situazione è rapidamente degenerata. L’avventore ha dato in escandescenze, scagliandosi contro gli arredi del locale e aggredendo fisicamente gli impiegati presenti.

La tempestiva segnalazione ha permesso a una pattuglia del Nucleo Radiomobile di intervenire sul posto in pochi minuti, bloccando l’esagitato. Nonostante l’arrivo dei militari, l’indagato ha proseguito nella sua condotta aggressiva, opponendo resistenza e rifiutandosi categoricamente di declinare le proprie generalità. Per lui sono scattate le manette con le accuse di tentata estorsione e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Nelle ore successive, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha formalmente convalidato l’arresto.

Il secondo intervento della nottata si è invece sviluppato in via Verrazzano, dove un equipaggio del Radiomobile ha intimato l’alt al conducente di uno scooter. Il centauro, un ventiduenne già noto alle forze dell’ordine, invece di arrestare la marcia ha deciso di darsi a una precipitosa fuga per eludere il controllo.

La gazzella dei Carabinieri si è immediatamente posta all’inseguimento a distanza. La corsa folle del giovane è durata poche centinaia di metri, terminando bruscamente quando il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, urtando autonomamente un’autovettura a bordo della quale si trovavano due persone, le quali sono fortunatamente rimaste illese nell’impatto.

I successivi e immediati accertamenti condotti dai militari hanno fatto emergere un quadro di irregolarità particolarmente grave: il ventiduenne non aveva mai conseguito la patente di guida, mentre il motoveicolo utilizzato risultava sprovvisto di copertura assicurativa e, aspetto ancor più grave, era già sottoposto a un provvedimento di sequestro amministrativo. Per il giovane è così scattato il deferimento in stato di libertà con le pesanti accuse di fuga pericolosa e guida senza patente.