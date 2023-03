ZONA CATTEDRALE

Un agente della polizia municipale, in servizio nella zona della Cattedrale a Palermo, ieri intorno alle 19 è stato aggredito da un giovane africano corpulento in evidente stato di alterazione, che poi è stato bloccato da due volanti della polizia di Stato e condotto in Questura. L’episodio è avvenuto intorno alle 19.

L’aggressione

L’uomo si era arrampicato su una delle colonne perimetrali della Cattedrale e urlando frasi sconnesse nei confronti di passanti e avventori dei bar.

Un ragazzo su un monopattino si è fermato, tentando di convincerlo a scendere, ma l’africano, dopo aver gridato altre frasi senza senso, gli ha sputato addosso; a quel punto il ragazzo, all’inizio animato da buone intenzioni, ha reagito e mentre l’africano scendeva gli ha scagliato contro il monopattino; come reazione l’uomo ha preso una bici elettrica vicina e gliel’ha tirata contro.

L’agente della municipale sentendo le grida è intervenuto cercando di calmare il giovane che ha cercato di dargli un pugno e l’ha spintonato; l’agente lo ha rincorso senza riuscire a bloccarlo.

Un poliziotto in borghese che ha assistito alla scena ha allertato il 113, intanto l’africano era tornato indietro per inveire contro il vigile, per poi dirigersi a piedi verso i Quattro Canti, dove alla fine è stato bloccato dagli agenti di due volanti. Alcuni avventori dei bar, tra cui alcuni giornalisti, che hanno assistito si sono congratulati con il vigile.

La solidarietà di Lagalla

“Esprimo solidarietà e vicinanza nei confronti dell’agente di Polizia municipale aggredito ieri nella zona della Cattedrale. L’agente non ha esitato a intervenire, dopo aver notato un uomo che, col suo atteggiamento, ha provocato momenti di paura nei passanti e ringrazio gli agenti della Polizia di Stato intervenuti per andare in aiuto al vigile urbano”. Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

I precedenti

Lo scorso dicembre, sempre a Palermo, due agenti della polizia municipale sono stati aggrediti in via Mariano Stabile a Palermo. Un automobilista li ha colpiti perché i due vigili gli avevano fatto notare che non poteva parcheggiare in zona rimozione. Gli agenti sono stati portati al pronto soccorso di Villa Sofia, dove sono stati visitati e dimessi con sette giorni di prognosi: uno dei due ha riportato un trauma cervicale, l’altro un trauma al ginocchio destro.

