è stato denunciato

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dalla polizia per aver prima scalciato l’auto della Volanti e poi per essere scappato. Deve rispondere di danneggiamento ai beni dello Stato e resistenza a pubblico ufficiale.

Musica alta in un ristorante

Secondo quanto emerso nella ricostruzione della Questura di Siracusa, gli agenti delle Volanti, la notte scorsa, poco prima dell’una, si sono recati in via Cairoli, in Ortigia, il centro storico della città, per via della segnalazione di alcuni residenti che si lamentavano della musica troppo alta proveniente da un ristorante.

La denuncia dei residenti

I decibel erano elevati, almeno per i condomini di una palazzina che non sarebbero riusciti a chiudere occhio, fatto sta che, poco dopo la segnalazione alla sala operativa, gli agenti, al comando della dirigente Giulia Guarino, si sono recati in prossimità di quel ristorante.

Calci contro l’auto della polizia

Mentre erano in corso gli accertamenti, il ventenne, forse indispettito per la presenza della polizia, avrebbe sferrato un calcio contro una delle portiere dell’auto delle Volanti. A quel punto, le attenzioni degli agenti si sono rivolte verso di lui e comprendendo di averla fatta grossa è scappato a piedi, tra le vie di quella zona, a ridosso del mercato.

Bloccato dopo la fuga

La sua fuga è durato lo spazio di qualche minuto, infatti è stato bloccato e trasferito al palazzo della Questura di Siracusa per essere identificato e sottoposto agli accertamenti. Al termine dei controlli, è scattata la denuncia nei suoi confronti e per lui si avvierà un procedimento giudiziario.

Trovato con la droga

Durante la perquisizione, il ventenne è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish: è stato segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti mentre la droga è stata posta sotto sequestro.

Un caso a Noto

Voleva prendersi gioco dei poliziotti e così, senza farsi accorgere, avrebbe sistemato una mascherina sull’antenna posta sul tetto dell’auto del commissariato di Noto. A quel punto, avrebbe acceso la telecamera del suo telefonino riprendendo la sua “impresa” per poi postare il video sui social. E’ accaduto a Noto nei giorni scorsi e l’autore di questa bravata è stato denunciato.