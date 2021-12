è un 24enne di noto

Giovane denunciato a Noto per aver irriso sui social i poliziotti

Ha girato un video dopo aver sistemato una mascherina sull’antenna dell’auto della polizia

Incastrato dalle stesse immagini girate con il suo telefonino

Voleva prendersi gioco dei poliziotti e così, senza farsi accorgere, avrebbe sistemato una mascherina sull’antenna posta sul tetto dell’auto del commissariato di Noto. A quel punto, avrebbe acceso la telecamera del suo telefonino riprendendo la sua “impresa” per poi postare il video sui social.

Le immagini finite sui social

Una goliardata che non sarebbe passata in cavalleria, infatti gli agenti, poco dopo aver visto quell’immagine che, in poco tempo, aveva avuto numerose visualizzazioni, si sono messi alla ricerca dell’autore.

Giovane denunciato

E’ stato individuato, dalle informazioni fornite dagli agenti del commissariato di polizia di Noto, al comando del dirigente Paolo Arena, è un pregiudicato, 24 anni, residente a Noto, che è stato denunciato per diffamazione aggravata dall’uso dei media e dall’aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale.

Un altro video

Gli agenti di polizia sostengono che il giovane ha girato un secondo video, anche questo postato sui social, che “riproduceva i due agenti in servizio di spalle mentre tornavano al veicolo ed una bottiglia di birra che faceva da sfondo”.

I precedenti dell’indagato

Il giovane di 24 anni ha dei precedenti, infatti è stato già indagato “per occupazione abusiva di un immobile di proprietà della diocesi nonché per il danneggiamento e la condotta di oltraggio e diffamazione, attuata sempre via social, nei confronti di altri agenti in servizio” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Anziano denunciato ad Avola

Ad Avola, invece, gli agenti hanno denunciato un anziano di 72 anni per accensioni ed esplosioni pericolose e omessa immediata denuncia di furto di armi e munizioni. Il pensionato, regolarmente detentore di un fucile e di due pistole con relative munizioni, ha ammesso di aver esploso presso la propria abitazione alcune cartucce delle pistole.