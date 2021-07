Tre agenti penitenziari sono stati aggrediti ieri mattina al palazzo di giustizia di Palermo da un detenuto in attesa di partecipare ad un processo, che poi è stato rinviato. Per due sovrintendenti capo e un assistente capo, che sono stati curati in ospedale, la prognosi è di una settimana.

L’episodio denunciato dai sindacati

A denunciare l’episodio di violenza è il segretario generale della Fns Cisl Palermo Trapani, Salvatore Turco e il segretario provinciale CNPP, Maurizio Mezzatesta. “Tre agenti aggrediti al tribunale di Palermo. Un assistente capo e due sovrintendenti sono stati colpiti – dicono i sindacalisti – in modo violento e gratuito durante il tragitto per motivi futili, addirittura offendendo pesantemente un quarto agente, un’ispettrice donna della polizia penitenziaria”.

Evitato il peggio a fatica

“A fatica il personale predetto è riuscito ad evitare il peggio, e naturalmente l’udienza è stata rinviata. Ci sentiamo sempre più abbandonati, continua Maurizio Mezzatesta e questo di certo è il peggior periodo per gli uomini e le donne della polizia penitenziaria”.

Lacune nel sistema penitenziario

“Quanto avvenuto è la riprova di come il sistema penitenziario dimostri delle lacune così evidenti da consentire episodi violenti – afferma Turco in una nota – ormai, dopo i noti fatti di Santa Maria Capua a Vetere, l’utenza crede di rimanere impunita a ogni sua azione invocando la solita difesa del ‘sono stato aggredito’ e questo è dovuto ad anni di progressiva edulcorazione della politica penitenziaria che ha reso il lavoro degli agenti più difficile e rischioso non solo all’interno delle carceri, ma anche all’esterno, con servizi di traduzione sotto scorta che diventano obiettivo di possibili aggressioni e fughe”.

Appena qualche giorno disertata polemicamente la festa della polizia penitenziaria

Appena una decina di giorni fa hanno deciso di disertare la loro festa, quella della Polizia penitenziaria, gli agenti del carcere di Augusta che aderiscono a 4 sindacati: Sippe, Cgil, Cnpp e Cisl. Da tempo, ormai, lo scontro sembra insanabile con la direzione della struttura, al punto da chiederne la destituzione in quanto ” non riconosce e viola in continuazione gli accordi sindacali legittimamente sottoscritti” denunciano Scarso (Cisl), Di Carlo (Cnpp), Argentino (Cgil) e Bongiovanni (Sippe).

“Nulla da festeggiare”

Secondo fonti sindacali, il carcere di Augusta ospita oltre 4oo detenuti a fronte di un capienza massima di 250 unità mentre, per quanto riguarda il numero di agenti di effettivi ce sono 190 ma ne occorrerebbero 250. “I colleghi della casa reclusione di Augusta – spiegano i sindacalisti – non hanno nulla da festeggiare, considerato che quotidianamente vengono lesi i diritti contrattuali con carichi di lavoro non più sopportabili, che producono gravi distonie organizzative, infatti è inammissibile che un operatore di Polizia Penitenziaria possa controllare più posti di servizio”.