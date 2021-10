Picchiato mentre lavorava

Il direttore responsabile di Palermo Live. Michele Sardo è stato aggredito in Piazza Ottavio Ziino a Palermo mentre stava documentando un incendio scoppiato nei pressi di un distributore di benzina.

Mentre il cronista stava scattando alcune foto, un uomo, che non gradiva la sua presenza, lo ha dapprima aggredito verbalmente e, poco dopo, gli ha sottratto lo smartphone col quale erano state fatte le fotografie.

Il Direttore del giornale voleva recuperare il suo telefono ma è stato a quel punto spintonato e poi colpito più volte alla schiena. Un altro soggetto ha preso il giornalista alle spalle stringendogli il collo con il braccio e facendogli perdere i sensi.

A sua difesa sono intervenuti due Vigili urbani che hanno immediatamente chiamato il 118. I soccorritori hanno trasportato Sardo al Pronto soccorso di Villa Sofia. Il pericolo è stato scongiurato, fortunatamente, dagli esami strumentali ma il giornalista si trova ancora in osservazione al Pronto soccorso.

A Michele Sardo la solidarietà della redazione di Blog Sicilia.

Solidarietà dell’ordine dei giornalisti

“Ancora una brutale aggressione di un giornalista a Palermo, città sempre più violenta e ostile nei confronti dei cronisti. Non è più accettabile”. Così si legge in una nota dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, che esprime affettuosa vicinanza al direttore Michele Sardo.

“Ma che città è diventata Palermo?”, si chiede il presidente dell’Ordine dei giornalisti Giulio Francese. “Possibile che un cronista debba rischiare la vita per vicende di ordinaria cronaca come quelle di un incendio? A Michele Sardo è stato prima impedito di scattare foto, sottraendogli il cellulare e visto il suo tentativo di recuperarlo lo hanno circondato più uomini colpendolo brutalmente e tentando perfino di strangolarlo, nell’indifferenza di tante persone che hanno assistito alla scena. Solo l’intervento dei vigili, a quel punto, che sono intervenuti a difesa del nostro collega, ha evitato il peggio. Ma Michele Sardo è stato portato in ospedale dal 118 in condizioni critiche, con sospetto attacco cardiaco. E ancora si chiede il perché di tanta ferocia. E ce lo chiediamo anche noi”.

“Troppe volte abbiamo dovuto raccontare di cronisti aggrediti, adesso – aggiunge il presidente dell’Odg Sicilia – diciamo basta. Chiediamo che gli autori di questa violenza siano identificati e puniti in modo esemplare, chiediamo al prefetto e alle altre autorità preposte di affrontare urgentemente il problema della sicurezza dei giornalisti che a Palermo è diventata ormai un’emergenza”.

Solidarietà del sindaco Orlando

“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà al direttore di Palermo Live Michele Sardo brutalmente aggredito nelle scorse ore. Un episodio inaccettabile che riguarda tutti i cittadini a cui, attraverso l’uso della violenza, è stato negato il diritto di essere informati. Al direttore Sardo auguro di riprendersi presto e di continuare così ad esercitare il fondamentale diritto di cronaca, tutela preziosa della nostra democrazia”.

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando

Il mondo della politica

“Al direttore di Palermo Live Michele Sardo, vittima di una aggressione mentre stava svolgendo il proprio lavoro, va la mia solidarietà”. Lo dice il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo in seguito alla notizia dell’aggressione al giornalista palermitano Michele Sardo avvenuta ieri nei pressi di piazza Ottavio Ziino.

“Esprimo la massima solidarietà al direttore del giornale online “PalermoLive”, Michele Sardo vittima – ieri sera – di una vile aggressione mentre documentava un fatto di cronaca a piazza Ottavio Ziino. Purtroppo una sparuta parte di cittadini continua a non comprendere quanto sia utile ed importante allo sviluppo culturale e sociale dell’intera comunità il percorso della libera informazione come veicolo di critica, di crescita e di salvaguardia della legalità. Spero che gli inquirenti possano risalire immediatamente all’individuazione di questi incivili”.

Lo ha dichiarato il consigliere Antonino Randazzo del gruppo M5S a Palazzo delle Aquile.

“Solidarietà a Michele Sardo, barbaramente aggredito – dice il capogruppo della Lega al comune di Palermo Igor Gelarda – È vergognoso che ancora nel 2021 accadono questi fatti a Palermo. Auguri di pronta guarigione al direttore di Palermo Live e un ringraziamento a tutti quei giornalisti liberi e indipendenti che continuano a fornire un servizio importantissimo, in Italia, in realtà in tutto il mondo, spesso anche a rischio della propria incolumità come in questo caso, a tutti i cittadini”.