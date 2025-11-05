L’ordine condanna fermamente l’ennesimo caso di aggressione verso un professionista.

Questa volta a subire la vittima è stata Pino Maniaci, aggredito dal consigliere comunale di Partinico Gaspare Anselmo, mentre stava girando un servizio per i canali di informazione di Telejato durante un servizio in Piazza Municipio.

L’aggressione ha incluso sputi, insulti e un contatto fisico.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F840061162076690%2F&show_text=false&width=560&t=0″ width=”560″ height=”314″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>

La motivazione apparente dell’aggressione pare essere proprio il servizio che Pino Maniaci stava realizzando in cui avrebbe dichiarato che Anselmo “non può essere consigliere e allo stesso tempo avere probabili interessi con il Comune”.

I carabinieri sarebbero intervenuti sul posto, acquisendo testimonianze e filmati per ricostruire la dinamica.

Il Partito democratico locale ha diffuso una nota in cui condanna e prende le distanze dal gesto di Anselmo, che ha presentato le dimissioni in data 3 novembre.

In seguito all’aggressione sarebbe avvenuto un chiarimento tra il giornalista e l’ex consigliere comunale, ripreso e trasmesso dallo stesso Pino Maniaci proprio su Telejato.

“Le mie dimissioni servono per rendere ancora più forti le mie scuse verso la città” – afferma Anselmo – “sono pronto a continuare la mia attività politica anche fuori da questi momenti istituzionali importanti, ci sarò sempre per Partinico e ci saremo sempre se tu sarai disposto a continuare a collaborare per Partinico.”

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F844465064602257%2F&show_text=false&width=560&t=0″ width=”560″ height=”314″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>

Il caso sembra dunque rientrato e la pace tra Maniaci e Anselmo rinnovata, ma avvvenimenti come questi, rimangono assolutamente da condannare.