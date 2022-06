Era stato aggredito tre giorni fa davanti alla Lidl di via Roma a Palermo nel corso di una lite. Diversi schiaffi e pugni che lo avevano fatto cadere sbattendo con violenza la testa al suolo.

Era rimasto lì per terra. La corsa in ospedale, il ricovero all’ospedale Policlinico e un delicato intervento chirurgico per una grave emorragia cerebrale.

A distanza di 72 ore David Salvatore Petriglieri, di 48 anni, è morto. Le ferite provocate dall’aggressione erano molto profonde e avevano creato gravi danni al cervello.

Le indagini sull’aggressione sono condotte dalla polizia. Nell’immediatezza del ferimento pare che sia stato fermato un uomo. Adesso la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Si sta cercando di capire anche i motivi della lite che hanno portato al ferimento risultato fatale per l’uomo che aveva precedenti di polizia per furto.