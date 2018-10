“Amici di Striscia, vi aggiorno dopo il Sdi Stefania Petyx dell’altra sera. Tema: edifici confiscati alla mafia a Catania. L’immobile occupato verrà sgomberato al più presto: è già prevista una riunione ad hoc il 15 ottobre. L’immobile destinato agli alloggi dei poliziotti invece è fermo da tre anni per motivi finanziari: sono al Viminale da meno di cinque mesi ma ho già preso contatti per sbloccare la pratica”.

Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in riferimento all’aggressione subita dall’inviata di ‘Striscia la notizia’ su Canale 5, Stefania Petyx e dalla sua troupe mentre registravano un servizio in un immobile occupato abusivamente a Palermo. “Idem – fa sapere Salvini – per l’ultima struttura, quella che ospiterà i carabinieri: ci sono difficoltà urbanistiche e ho già sollecitato gli uffici per trovare una soluzione. Aggiungo che a breve sarò a Palermo per restituire alla cittadinanza tre ville sul mare, confiscate ai mafiosi. Concludo dando solidarietà alla brava Stefania, aggredita da alcuni abusivi: per prepotenti e gentaglia non ci dev’essere più tolleranza”.