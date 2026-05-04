Nuovo episodio di violenza nella movida palermitana. Due giovani turisti scozzesi sono stati aggrediti e rapinati. Il fatto è avvenuto in vicolo Bellini, dove un uomo e una donna rispettivamente di 33 e 31 anni, sono stati circondati e assaliti da un gruppo composto da quattro individui. Quella che doveva essere una tranquilla serata alla scoperta degli scorci del centro si è trasformata in pochi istanti in un incubo.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, i turisti stavano percorrendo il vicolo quando sono stati avvicinati dal branco. L’azione è stata rapida e coordinata: i quattro aggressori hanno bloccato ogni via di fuga ai giovani. Sotto la minaccia del gruppo, le vittime sono state costrette a consegnare i portafogli e diversi effetti personali. Una volta ottenuto il bottino, i malviventi si sono dileguati rapidamente facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli circostanti.

Nonostante il forte shock, i due scozzesi sono riusciti a dare l’allarme poco dopo l’accaduto. Sono arrivati i carabinieri che indagano e per raccogliere le testimonianze necessarie a identificare i responsabili. Gli inquirenti stanno ora vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza che gli occhi elettronici abbiano immortalato i volti dei fuggitivi o elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica del colpo.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle zone più frequentate dai visitatori, specialmente durante le ore notturne. Mentre le indagini proseguono serrate, resta l’amarezza per un atto di criminalità che colpisce direttamente l’immagine dell’accoglienza cittadina. Per i due giovani, purtroppo, il ricordo della vacanza resterà indelebilmente segnato da questi minuti di paura vissuti in uno degli angoli più caratteristici del centro storico.