Il provvedimento del questore di Palermo

Il questore di Palermo Maurizio Calvino, ai sensi dell’articolo 100 Tulps (Testo unico leggi pubblica sicurezza), ha disposto la chiusura, per 7 giorni a partire dal 10 luglio, di un pub Vucciria Alcolisti per passione, in via Maccherronai.

L’adozione del provvedimento, istruito dalla divisione di polizia amministrativa e sociale della questura, scaturisce dalla circostanza che, lo scorso 9 maggio, proprio sulla soglia dell’esercizio commerciale, ha avuto luogo una violenta aggressione nei confronti di un cittadino percosso da alcuni giovani anche a colpi di sedie. La vittima avrebbe fatto ricorso a cure ospedaliere, riportando ferite e lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Anche il titolare del locale che avrebbe partecipato alla rissa è stato denunciato.

L’aggressione sarebbe avvenuta in orario tardo serale, quindi, alla presenza di clienti frequentatori della movida, generando tensioni e preoccupazioni, così da far allertare le forze dell’ordine.

In ragione dell’alta esposizione a pericolo dell’incolumità pubblica che l’increscioso episodio ha determinato e dell’allarme sociale generato, il questore ha ritenuto opportuno adottare il provvedimento che è stato notificato ieri.

Locale centro frequentato da pregiudicati, chiuso per dieci giorni

Alcuni mesi fa, gli agenti della questura di Catania hanno rivelato l’assidua presenza di diverse persone con precedenti a seguito di ripetuti controlli effettuati presso un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande del centro storico. A seguito dei controlli il locale è stato chiuso per dieci giorni.

Le verifiche sono state effettuate in maniera sistematica e hanno coperto un arco temporale significativo, in modo tale da far ritenere che il locale costituisse un ritrovo abituale di persone pregiudicate e pericolose.

Questo locale, peraltro, è stato più volte oggetto di segnalazioni per disturbo della quiete pubblica da parte dei residenti e, nel passato, già sottoposto a chiusura a seguito dei controlli svolti dalla questura di Catania per analoghi episodi.

Pertanto, considerata l’esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, avuto anche riguardo delle giuste rimostranze dei cittadini, il questore, in applicazione dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha adottato un provvedimento di sospensione dell’attività per dieci giorni.