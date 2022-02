Escalation di violenza

Nuova aggressione ad un vigilante sulla linea del Tram collega la stazione a Brancaccio. In Corso dei Mille un passeggero voleva salire a bordo senza biglietto e con la mascherina chirurgica. Il vigilante ha fatto notare che senza il biglietto non si poteva viaggiare a bordo del mezzo.

Interviene la polizia per sedare gli animi

L’uomo non aveva alcuna intenzione di scendere e ha aggredito la guardia giurata. E’ nata una colluttazione ed è dovuta intervenire la polizia di stato per riportare la calma. La rissa ha provocato ritardi nel servizio tanti che molti utenti sono arrivati in ritardo al lavoro.

Continui episodi di violenza, situazione insostenibile

“Ogni giorno c’è un problema sul tram. Risse, aggressioni. Nonostante la presenza del lavoro delle guardie giurate non passa giorno che ci sono ritardi – racconta una passeggera – Ormai arrivare puntuali al lavoro è un’impresa. Ieri ad esempio c’è stata una rivolta dei passeggeri contro un uomo che voleva salire senza pagare il biglietto. E’ stato fatto notare che doveva scendere perché creava un disservizio. Nonostante le urla e gli sguardi minacciosi rivolti a chi ha protestato l’uomo è sceso. Ma si è per un quarto d’ora. E’ una situazione insostenibile”.

Immagini al vaglio di Amat

Dall’Amat confermano che la guardia giurata è stata aggredita e che adesso si acquisiranno le immagini per procedere contro il passeggero e tutelare il vigilante.

L’ultima aggressione sul tram il 9 febbraio

È stato individuato e denunciato l’uomo che ieri ha aggredito un vigilantes nella linea 1 del tram alla stazione di Brancaccio a Palermo. Il passeggero del mezzo ha colpito con uno schiaffo e un pugno un vigilante che era intervenuto in supporto al personale in servizio all’Amat, che per l’appunto gestisce le linee di collegamento del tram palermitano. I collegamenti dalla stazione centrale a Brancaccio sono rimasti fermi per circa un’ora. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia l’aggressore ha reagito in questo modo alla richiesta di esibire il biglietto e il green pass. Il vigilante per tutta risposta è stato malmenato. L’uomo è sceso e avrebbe pure tentato di danneggiare il mezzo aggrappandosi ad un tergicristallo.