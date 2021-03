Le indagini della squadra mobile di Palermo

Sono stati fermati due giovani con l’accusa di tentato omicidio per la sparatoria di ieri allo Zen di Palermo. Le indagini della squadra mobile diretta da Rodolfo Ruperti sono all’inizio, ma sono stati emessi i primi fermi dalla Dda della procura nei confronti di Letterio Maranzano 35 anni e Pietro Maranzano di 21 anni.

Secondo quando accertato fanno parte di un commando composto da una decina di persone che ieri tra via Patti e via De Gobbis hanno teso l’agguato a Giuseppe Colombo a Antonio Colombo e Fabrizio Colombo.

Ci doveva essere un chiarimento ieri pomeriggio per una questione nata la mattina. Ma i tre Colombo sono stati vittime di un agguato in stile mafioso. Ai due giovani è stata data l’aggravante di avere commesso il tentato omicidio con il metodo mafioso. Quella di ieri pomeriggio per i Colombo doveva essere una trappola.

Sono riusciti a fuggire prima a piedi poi prendendo alcuni mezzi e i due feriti padre e figlio si sono diretti all’ospedale Villa Sofia con ferite lievi fortunatamente. A prendere parte all’agguato sarebbero stati una decina di persone uscite delle auto e che hanno sparato decine di colpi.