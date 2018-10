il 27 e 28 ottobre a palermo

“Tutto pronto per Agorà, racconteremo il nuovo Pd. Sono oltre 60 i relatori che si alterneranno sul palco di Agorà, la convention dei PartigianiDem, che si svolgerà al Teatro Santa Cecilia di Palermo sabato 27 e domenica 28 a partire dalle 9.30”

Così in una nota, Antonio Rubino: “Costruiremo la nostra idea di Pd e attraverso le storie dei protagonisti proveremo a riconnetterci con quei pezzi di società in conflitto con la deriva populista animata dai gialloverdi. Sarà anche il momento per affrontare i temi legati al prossimo congresso al quale ci approcceremo con spirito unitario e con determinazione rispetto al percorso di rinnovamento che riteniamo indispensabile per il futuro del nostro partito, della Sicilia e del Paese”.