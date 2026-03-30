Ammesse 185 domande

La Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso “per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque”.

Si tratta di una misura, rivolta alle piccole e medie imprese agricole, che mette in campo 4 milioni e 600 mila euro del Piano operativo complementare (Poc) 2014-2020. Le domande ammissibili sono in tutto 185.

Il finanziamento consentirà ai beneficiari di realizzare infrastrutture per l’accumulo dell’acqua, sia a livello aziendale sia interaziendale, in particolare, vasche, laghetti, invasi e serbatoi, strumenti pensati per garantire una riserva idrica utile alle attività agricole e zootecniche.

Si rafforza, così, la capacità delle imprese di gestire in autonomia le risorse idriche. L’accumulo dell’acqua consente infatti di affrontare con maggiore stabilità i periodi di carenza e di assicurare continuità alle produzioni.

Sammartino: “Sostegno concreto al comparto”

“Il governo Schifani – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – dà un sostegno concreto al comparto agricolo. I laghetti aziendali garantiranno autonomia idrica ai produttori per assicurare continuità produttiva alle imprese. Ringrazio gli uffici che hanno svolto tutto il lavoro in tempi celeri”.

La graduatoria definitiva è disponibile sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella sezione dedicata all’avviso. Il documento consente alle imprese di verificare l’esito della propria domanda e i dettagli relativi al finanziamento.