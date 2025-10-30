Un nuovo avviso da 4,6 milioni di euro per la realizzazione di laghetti aziendali destinati all’accumulo di acqua a uso irriguo o zootecnico. È quanto prevede il bando pubblicato dall’assessorato regionale all’Agricoltura, nell’ambito del Piano operativo complementare (POC) 2014-2020. L’obiettivo: offrire un sostegno concreto alle imprese agricole siciliane colpite dalla crisi idrica e garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche.
«Il governo Schifani – dichiara l’assessore Luca Sammartino – mette in campo risorse certe per il comparto agricolo. I laghetti aziendali garantiranno autonomia idrica ai produttori per assicurare continuità produttiva alle imprese».
A chi è rivolto il bando e come partecipare
Il contributo è destinato alle piccole e medie imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria. Ogni progetto dovrà essere cofinanziato dal richiedente per almeno il 50% del costo complessivo, mentre il contributo massimo per singolo intervento non potrà superare i 30 mila euro.
Le imprese interessate dovranno inviare la domanda esclusivamente via PEC all’indirizzo:
dipartimento.agricoltura1@certmail.regione.sicilia.it, utilizzando il modulo che sarà disponibile dopo la pubblicazione ufficiale dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il termine per la presentazione delle domande sarà di 45 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione.
Il bando completo e i relativi allegati sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana. Un’opportunità concreta per gli agricoltori siciliani, chiamati ad affrontare una stagione sempre più segnata dalla scarsità d’acqua.
