“Cristo tenerezza del Padre”. E’ questo il titolo del secondo convegno della Diocesi si Palermo in programma domenica 20 ottobre nella Casa dei preghiera di tutti i popoli presso la Cittadella del povero in via Decollati. Si tratta del secondo Convegno diocesano della Divina Misericordia.

Si inizia alle ore 9 con l’accoglienza a cui seguirà il saluto dell’Arcivescovo e di don Francesco Galioto, Assistente spirituale A.D.I.M. e don Pino Vitrano della Missione Speranza e carità. Previste le catechesi di don Luigi Epicoco, teologo e scrittore su: “La concreta tenerezza di Gesù misericordioso, preghiera di carità”. Seguirà la testimonianza di vita di Anna Sarcì e del missionario laico del R.C.C. Kally Kalambay.

Nel pomeriggio alle 15 è prevista l’adorazione Eucaristica condotta da don Pasqualino Di Dio, alle 16 la catechesi di guarigione condotta da Kally Kalambay, alle 18 la testimonianza di Francois Ayim, sarto della Missione Speranza e carità e alle ore 18.30 la celebrazione Eucaristica.