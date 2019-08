il 15 agosto

In occasione della festa dell’Assunzione di Maria al Cielo del 15 agosto la Missione Speranza e Carità ha organizzato una processione . Con una vara infiorata verrà portata a spalla da più fratelli ultimi e volontari una icona della Madonna “Nostra Signora della Speranza” di grosse dimensioni.

Alle ore 18 partenza della processione dal cortile antistante la Cappella della Misericordia, nella Missione Speranza e Carità in via Archirafi 31 a Palermo.

Verranno percorse le vie limitrofe per arrivare verso le 19 alla Missione “La Cittadella del Povero e della Speranza” in via Decollati 29, dove nella chiesa “Casa di preghiera per tutti i Popoli” verrà celebrata la Santa Messa dal sacerdote Pino Vitrano.

Per tutti i cristiani cattolici Il 15 agosto è una solennità per festeggiare l’Assunzione della Vergine Maria al cielo.

“Per essere stata – si legge in una nota della Missione – la Madre di Gesù, Figlio Unigenito di Dio e per essere stata preservata dalla macchia del peccato, Maria, come Gesù, fu risuscitata da Dio per la vita eterna. Maria fu la prima, dopo Cristo, a sperimentare la risurrezione ed è anticipazione della risurrezione della carne che per tutti gli altri uomini avverrà dopo il Giudizio finale”.



.