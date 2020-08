Intervento dei militari della stazione di Acqua dei Corsari

I carabinieri della stazione di Acqua dei Corsari hanno arrestato Giuseppe Sparacio, 30 anni, già sottoposto ai domiciliari con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

In casa grazie al cane antidroga Ron i militari hanno trovato in un ripostiglio 23 dosi di cocaina e 23 dosi di crack ed all’interno di un armadio 865 euro in banconote da piccolo taglio.

Il denaro e la droga recuperati sono stati sottoposti a sequestro e quest’ultima è stata inviata al laboratorio analisi del reparto operativo di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative. Il giudice ha convalidato l’arresto e Sparacio è stato portato in carcere al Lorusso di Pagliarelli.