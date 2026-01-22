L’intelligenza artificiale incontra i giovani e il territorio con l’AI Generation Bootcamp, un percorso formativo itinerante che porta la tecnologia applicata direttamente in aula. L’iniziativa, promossa da Euroform, propone tre appuntamenti strategici tra fine gennaio e inizio febbraio, pensati per avvicinare studenti, appassionati e futuri professionisti alle competenze digitali più richieste.

Il primo incontro è in programma il 26 gennaio a Bagheria, seguito dalla tappa del 28 gennaio a Pindemonte, nel cuore di Palermo, e dall’evento conclusivo il 2 febbraio a Villabate. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, con una formula intensiva che combina momenti introduttivi e workshop pratici.





Durante ogni tappa, i partecipanti avranno l’opportunità di entrare in contatto diretto con l’intelligenza artificiale applicata a diversi ambiti. Dalla grafica digitale alla programmazione web, dalla robotica educativa alla domotica con Arduino, il Bootcamp propone un’esperienza concreta e dinamica, basata sul fare e sul confronto diretto con formatori specializzati. L’obiettivo è trasformare concetti complessi in attività accessibili, stimolanti e orientate al futuro del lavoro.

Ogni evento si apre con un panel introduttivo dedicato alla comprensione dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni reali, per poi lasciare spazio ai laboratori pratici. I partecipanti lavorano su progetti reali, sperimentano strumenti innovativi e condividono i risultati in momenti di confronto collettivo, favorendo anche il networking e lo scambio di idee.





Le tappe di Bagheria, Pindemonte e Villabate rappresentano un’occasione importante per rafforzare il legame tra formazione, territorio e innovazione tecnologica. Al termine di ogni incontro, ai partecipanti viene rilasciato un attestato di partecipazione che certifica le competenze acquisite durante il Bootcamp.

L’AI Generation Bootcamp si conferma così come un progetto capace di portare il futuro nelle città, offrendo ai giovani strumenti concreti per orientarsi nel mondo digitale e costruire, passo dopo passo, le professionalità di domani.

Tipo evento: Convegno

Ora: 15:30

Prezzo: 0.00

