In diretta anche sul web

AIRC compie 60 anni e sceglie di festeggiare questo traguardo con una giornata dedicata a chi, da sempre, rappresenta l’anima della fondazione: le volontarie e i volontari che da decenni sostengono la ricerca contro il cancro in ogni angolo del Paese.

L’appuntamento è fissato per domani, sabato 29 novembre 2025, dalle 10:30 alle 12:30, con un evento in presenza a Milano e Palermo e contemporaneamente online, per unire virtualmente tutta l’Italia in un unico grande abbraccio simbolico.

“C’è un filo invisibile che lega ogni progresso scientifico a un sorriso in piazza, a un’ora donata, a un gesto di instancabile passione. Quel filo siete voi”, scrive AIRC nel messaggio rivolto ai suoi volontari.

Una festa nazionale per chi alimenta la ricerca

L’iniziativa vuole celebrare l’impegno di chi, da 60 anni, offre tempo ed energie alle campagne della fondazione. “Siete il tempo che si trasforma in ricerca”, ricorda AIRC, sottolineando che ogni passo avanti nella scienza è anche merito di chi, quotidianamente, sostiene la missione con presenza costante e spirito di servizio.

Durante la giornata, da Milano e Palermo verranno raccontate storie di impegno, innovazione e speranza, mostrando come il contributo dei volontari sia fondamentale per accelerare scoperte e sostenere giovani ricercatori.

Gli ospiti e i relatori

A Milano e Palermo interverranno figure chiave della Fondazione AIRC:

Milano

Andrea Sironi , presidente Fondazione AIRC;

, presidente Fondazione AIRC; Anna Mondino, direttrice scientifica Fondazione AIRC.

Ricercatori:

Stefano Crippa , titolare di una Next Gen Clinical Scientist AIRC;

, titolare di una Next Gen Clinical Scientist AIRC; Miriam Colombo, titolare di un Investigator Grant AIRC.

Moderatrice: Michele Vuga, giornalista specializzata in salute.

Palermo

Daniele Finocchiaro , consigliere delegato Fondazione AIRC;

, consigliere delegato Fondazione AIRC; Michele Semilia, presidente Comitato Sicilia Fondazione AIRC.

Ricercatori:

Simone Di Franco , titolare di un My First AIRC Grant;

, titolare di un My First AIRC Grant; Matilde Todaro, titolare di un Investigator Grant AIRC.

Moderatore: Biagio Semilia, editore e CEO di Digitrend.it

Come partecipare

L’evento è gratuito, con posti limitati per le sedi fisiche.

Milano – Centro Congressi Fondazione Cariplo, Via Romagnosi 8 – Per partecipare: com.lombardia@airc.it

Palermo – Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili 4 – Per partecipare: com.sicilia@airc.it

È possibile anche unirsi alla diretta online.

Per iscriversi: https://eventipro.it/i-60-anni-di-airc-uniscono-litalia/#iscriviti