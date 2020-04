i buoni saranno utilizzabili con tessera magnetica o scaricabili sullo smartphone

La Giunta comunale riunita stasera ha deciso, sulla base dei fondi già ricevuti dal Governo nazionale ed accreditati nelle casse di Palazzo delle Aquile, lo stanziamento della somma complessiva, pari a 5,1 milioni di euro, ad interventi urgenti di assistenza alimentare e di prima necessità per le famiglie che, anche a causa del Covid-19, stanno affrontando una grave crisi economica.

La Giunta ha stabilito, anche sulla base dei dati già raccolti tramite la centrale unica di assistenza alimentare attivata nei giorni scorsi, che la somma già disponibile sia utilizzata per almeno tre settimane con un piano di contributi che variano da 60 a 150 euro settimanali per le famiglie del tutto prive di reddito, da 30 a 120 per le famiglie con reddito fino a 400 euro e da 0 a 90 euro settimanali per le famiglie con reddito fra 401 e 560 euro mensili.

“Si tratta – ha ricordato il Sindaco Orlando – citando l’Ordinanza di Protezione civile emanata dal Governo nazionale – di un contributo che potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di alimentari, farmaci e beni di prima necessità per l’igiene personale e domestica”.

Una somma di 500 mila euro è stata destinata ad enti del Terzo settore per garantire comunque il sistema di assistenza diretta con la fornitura di beni alimentari.

Coloro che riceveranno il contributo economico potranno utilizzare il proprio smartphone, o una tessera magnetica (con priorità alla scelta dello smartphone per la velocità di attivazione del servizio e per permettere di localizzare più facilmente gli esercizi commerciali convenzionati, che saranno 180 in tutta la città).

La Giunta ha deciso che una volta che i cittadini richiedenti avranno compilato la propria autocertificazione (proprio in queste ore stanno arrivando a 12.000 famiglie le email con le istruzioni) si potrà valutare in base ai dati se estendere la fascia dei beneficiario e/o se estendere la durata del sostegno, oggi previsto per almeno tre settimane.

Le famiglie che riceveranno i bonus potranno spendere le somme entro la fine di aprile e non necessariamente entro la settimana di specifica erogazione.

E’ stato inoltre confermato che da lunedì ripartirà la possibilità di iscriversi al portale online per richiedere il contributo.

Ecco in questa tabella quanto spetterà a ciascuna famiglia min base al numero di componenti ed al reddito