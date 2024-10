Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante la convention di Forza Italia a Palermo, ha annunciato l’inserimento nella prossima Finanziaria di una norma a sostegno delle famiglie più povere. “Sono stati stanziati 30 milioni per dare un aiuto a chi ha un reddito Isee inferiore a 5 mila euro”, ha dichiarato Schifani.

Interventi per l’emergenza siccità

Schifani ha affrontato anche il tema della crisi idrica, sottolineando la necessità di “scelte forti” per contrastare la siccità, che a suo dire, non si risolverà nell’immediato. “È un fatto legato al cambiamento climatico”, ha affermato. Il presidente ha criticato i precedenti governi regionali per la mancanza di interventi in materia di dighe e condotte: «I governi che si sono succeduti, non avendo una emergenza da affrontare, erano distratti. Non voglio fare polemiche ma non è stato fatto nulla sulle dighe e sulle condotte».

Sostegno agli allevatori e focus sulla crescita economica

Durante una riunione con i dirigenti dei dipartimenti regionali di Bilancio e Agricoltura, Schifani ha sollecitato l’erogazione rapida dei contributi destinati agli allevatori per l’acquisto di foraggio. Il presidente ha inoltre evidenziato la crescita economica della Sicilia, citando dati Svimez: «La Sicilia sta crescendo più delle altre Regioni, secondo dati Svimez. Se lo dicono gli economisti, che di solito non perdonano… È il risultato del sostegno al mondo dell’economia, ai privati e non più al pubblico. Il Pil cresce, aumentano le entrate. Chi fa impresa ha da noi un sostegno. Abbiamo semplificato le regole».

Riorganizzazione della commissione Tecnico Scientifica e gestione dei rifiuti

Schifani ha poi parlato della riorganizzazione della Commissione Tecnico Scientifica, ora guidata da Gaetano Armao, definendolo “una guida autorevole. Un amministrativista conosciuto e una guida illuminata”. Questa scelta, secondo Schifani, ha sbloccato i processi decisionali, precedentemente paralizzati. Infine, il presidente ha ribadito l’impegno nella gestione dei rifiuti, puntando sui termovalorizzatori: “Abbiamo stanziato per questi impianti 900 milioni, se non saranno sufficienti ne stanzieremo altri”. Ha inoltre rivolto un ringraziamento a Marco Falcone, definendolo un “asse portante” per il governo regionale e un punto di riferimento a livello europeo: «Marco Falcone ci ha dato una grande mano. È stato per il governo un asse portante e darà una grande mano a livello europeo. Gli mando un abbraccio fraterno».

