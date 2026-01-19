Il “Centro d’arte Raffaello” ripropone nel 2026 una formula consolidata e di successo, fondata sul dialogo tra il pubblico, i collezionisti e gli autori, per presentare il più recente nucleo dei loro lavori.

Si tratta di “Aperitivo con l’artista”, appuntamento pomeridiano collaudato nelle scorse stagioni espositive: un’occasione imperdibile per conoscere dal vivo i talenti contemporanei della galleria palermitana, che vede alla direzione artistica Sabrina Di Gesaro e che, proprio nell’anno appena iniziato, celebrerà il quarantennale di attività.

Il nuovo ciclo di incontri prenderà il via il prossimo sabato 7 febbraio con Giorgio Puleo, nome apprezzato della scuderia del “Centro d’arte Raffaello”, che torna a confrontarsi con estimatori e curiosi attraverso un’inedita produzione di opere uniche, realizzate con colori acrilici su tela.





A curare l’appuntamento culturale, in programma nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9/E dalle 17:00 alle 20:00, sarà la giornalista Marianna La Barbera, responsabile dell’ufficio stampa della galleria.

Nativo di Baucina, in provincia di Palermo, Giorgio Puleo esplorerà con il pubblico un rinnovato linguaggio pittorico, esito di una declinazione cromatica più intensa, sostenuta da un segno fluido e più audace sotto il profilo compositivo.

“Nella nuova esposizione – spiega la dottoressa Sabrina Di Gesaro – la pittura si emancipa da una narrazione descrittiva e diviene luogo di giustapposizione visiva”.





La figura – la cui presenza appena accennata è ridotta a traccia – affiora e si dissolve all’interno di trame vegetali fitte e rigogliose che suggeriscono una relazione tra uomo e natura.

Un rapporto stretto, osmotico, in cui le linee si intrecciano fra loro in un incastro fatto di racconti, proiezioni, intuizioni: l’osservatore sperimenta la sensazione di leggere storie, battaglie, episodi in cui l’uomo e la natura sono i protagonisti indiscussi.

“Il colore – sottolinea il direttore artistico – assume un ruolo sempre più centrale: vivo, contrastato, talvolta sorprendente, diventa il vero protagonista dell’immagine”.

“L’impiego degli acrilici su tela – osserva inoltre la gallerista – consente all’artista un’esecuzione pittorica rapida e istintiva ma al contempo profondamente sentita, in cui pannelli e spatole intervengono come strumenti di una matericità stratificata, capace di restituire alla pittura una dimensione visiva profonda”.





“L’arte di Giorgio Puleo – dichiara la curatrice Marianna La Barbera – si colloca in una zona sospesa tra astrazione e figurazione, in cui il segno non è descrittivo ma evocativo e la composizione si costruisce per linee, contrasti cromatici e geometrie visive: il risultato è una pittura inusuale e accattivante, che incuriosisce e invita lo sguardo a perdersi tra molteplici livelli di lettura”.

“Accogliere nuovamente Giorgio Puleo – conclude Sabrina Di Gesaro – significa dare continuità a un dialogo artistico basato sulla ricerca e sull’autenticità: il nuovo ciclo di opere conferma la sua capacità di approfondire il proprio linguaggio mantenendo una forte coerenza stilistica, seppure all’insegna della volontà di crescita e rinnovamento”.





Il format “Aperitivo con l’artista” concepito per favorire un confronto diretto tra artista, curatore e pubblico, si conferma dunque evento ideale per trasformare lo spazio espositivo in un luogo di relazione e scambio.

Un incontro intriso di emozioni, autentico e privo di filtri in cui l’artista si apre al dialogo con il pubblico che lo segue.

La mostra rimarrà visitabile, con ingresso libero e gratuito, fino al 14 febbraio 2026, secondo i consueti orari di apertura del “Centro d’arte Raffaello”: tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30.

La galleria rimane chiusa il lunedì mattina e la domenica.

Le opere saranno inoltre visionabili sul sito https://www.raffaellogalleria.com/

Luogo: Centro d’arte Raffaello , via Emanuele Notarbartolo , 9/e , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 17:00

Artista: Giorgio Puleo

Prezzo: 0.00

