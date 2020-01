"tutti ci invidiano questo sole e questo mare"

Nella spiaggia di Magaggiari, a Cinisi, in provincia di Palermo, ogni giorno è possibile incontrare un uomo che nuota in mare.

Anche adesso che è gennaio e le temperature non siano proprio miti, Vincenzo Messina, pensionato di 68 anni originario di Castelbuono, non rinuncia mai alla sua nuotata giornaliera.

Ad incontrarlo stamane, è stato Massimo Minutella, conduttore del salotto televisivo Casa Minutella.

Vincenzo esce dall’acqua esclamando: “Rinfrescante, tonificante, meraviglioso”.

Minutella gli chiede se non senta freddo. Vincenzo risponde prontamente: “No, no, io sono abituato. Ogni giorno un bagnetto. Ci vuole amore per la vita”.

E ancora: “Ci invidiano tutti questo mare, questo sole e la nostra gastronomia. Anche mio figlio che sta in Francia”.

“Ciao giovane, sempre in gamba!” è il saluto rivolto davanti alla telecamera da Vincenzo al figlio, che è tecnico radiologo ed è stato “costretto a lasciare questo mare, questo sole ed il nostro mangiare” per affermarsi professionalmente.