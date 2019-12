Il programma

Ricomincia una nuova settimana con Casa Minutella, il salotto in cui politici, artisti e personaggi dello spettacolo si raccontano a 360 gradi tra aneddoti e curiosità.

A fare gli onori di casa, come sempre, sarà Massimo Minutella, da quattordici anni alla conduzione di una delle trasmissioni siciliane più seguite di sempre. Nella stagione in corso dagli studi di Trm sono passati, tra gli altri, Vittorio Sgarbi, Gianfranco Micciché e Leoluca Orlando, Red Ronnie, Niccolò Fabi.

La scorsa settimana si è chiusa proprio con la partecipazione del cantautore romano Niccolò Fabi in occasione della sua data palermitana al Teatro Golden. L’artista ha raccontato del suo ultimo lavoro discografico dal titolo “Tradizione e Tradimento”, un album che parla di scelte, di necessità e di ispirazione autentica.

CASA MINUTELLA DEL 13-12-19 Niccolò Fabi, ci racconta la Sua musica. Publiée par Casa Minutella sur Vendredi 13 décembre 2019

La nuova settimana si è aperta martedì 17 dicembre con la presenza del deputato dell’Ars Claudio Fava. Il presidente della Commissione Regionale Antimafia ha fatto il bilancio di un anno di lavoro. In studio i giornalisti Manlio Viola e Roberto Puglisi.

Mercoledì 18 dicembre ospite d’onore sarà il presidente Musumeci che risponderà alle domande del direttore de La Repubblica Palermo Enrico Del Mercato e del giornalista del quotidiano La Sicilia Mario Barresi.

Giovedì 19 spazio ai campioni della risata di Sicilia Cabaret: Ivan Fiore, I Falchi e Davide Tusa. Mentre venerdì 20 si chiude con un altro duo comico palermitano molto apprezzato: Toti e Totino.

In vista del Natale, martedì 24 andrà in onda la puntata per scambiarsi gli auguri. In studio ci sarà il professor Gaetano Basile, giornalista ed esperto di storia e di tradizioni locali, autore di diverse pubblicazioni sulla storia siciliana.

Tutte le puntate vanno in onda dal martedì al venerdì alle 19,15 su Trm (canale 13), in replica alle 22,30 su Med1 (canale 71) e sulla pagina Facebook Casa Minutella Official.