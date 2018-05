La proposta di modifica

“L’attuale legge per l’elezione del Presidente e dell’Assemblea Regionale si è dimostrata inadeguata e ferma ad un quadro politico che non esiste più. Inoltre contiene numerose storture che alterano la volontà popolare e non garantisce, come avviene nei comuni dell’isola, reali possibilità di accesso alle donne nelle istituzioni”. Lo afferma il deputato regionale del Movimento #CentoPassi Claudio Fava, annunciato la presentazione di un disegno di legge che modifica sostanzialmente l’attuale normativa.

In particolare la proposta di Fava prevede:

– l’abolizione del cosiddetto listino e l’introduzione di un premio di maggioranza che assegna 40 seggi alla coalizione che sostiene il Presidente;

– l’assegnazione dei seggi alle liste tenendo conto dei voti ottenuti in ambito regionale e non più provinciale;

– la doppia preferenza di genere;

– l’eliminazione del “trascinamento” del voto dalle liste al Presidente collegato e l’introduzione della necessità di espressione diretta ed esplicita del voto per il candidato presidente (quindi la necessità di barrarne il nome).