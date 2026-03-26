Il 27 marzo, alle 21.30, ed il 28 marzo, alle 19 e alle 21.30, protagonista della decima stagione del Monk Jazz Club di Catania sarà il sassofonista tenore abruzzese Max Ionata in quartetto con Dino Rubino al pianoforte e flicorno, Marco Bardoscia al contrabbasso e Peppe Tringali alla batteria. «Max era stato già da noi nella vecchia sede del Monk – racconta Rubino, che è anche direttore artistico del Monk -. Sassofonista abruzzese trapiantato a Roma, Max vanta tantissime collaborazioni, tra cui Roberto Gatto. E’ uno dei maggiori sassofonisti tenoristi italiano che oggi portano avanti ancora la scuola americana del sax tenore».

Con il suo suono caldo, profondo e immediatamente riconoscibile, Ionata è da anni una voce autorevole del sax tenore, capace di coniugare lirismo, swing e una forte personalità improvvisativa. Per questa occasione prende vita una formazione inedita: con Ionata Dino Rubino al pianoforte, Marco Bardoscia al contrabbasso e Peppe Tringali alla batteria, esperienze, stili e sensibilità diverse che si fondono in un dialogo musicale aperto e creativo. Il repertorio attraversa composizioni originali e standard rivisitati, sempre con grande attenzione al suono, al groove e alla narrazione musicale. In un contesto intimo e vibrante come il Monk, il pubblico potrà vivere da vicino l’energia e la spontaneità di un gruppo che, pur nato per l’occasione, trova nella qualità dei suoi protagonisti una straordinaria coesione artistica. Due serate pensate non come semplice concerto, ma come un’esperienza di jazz vivo, in cui il linguaggio dell’improvvisazione si rinnova istante dopo istante.

Biglietti per i concerti del Max Ionata 4et: € 27 acquistabili on line

Info alla e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o al telefono 3755249597.

Luogo: Monk Jazz Club, Piazza Scammacca, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Artista: Max Ionata Dino Rubino Peppe Tringali Marco Bardoscia

Prezzo: 27.00

Info:

Per la decima stagione del jazz club catanese il 27 e 28 marzo i tre live del sassofonista abruzzese in quartetto con Dino Rubino al piano, Marco Bardoscia al contrabbasso e Peppe Tringali alla batteria

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