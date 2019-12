Il programma

Domenica 29 dicembre 2019, nell’ambito delle iniziative dedicate alle eredità immateriali riconosciute dall’Unesco, l’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari – Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino organizza la Giornata dell’opera dei pupi siciliani.

Saranno dieci le compagnie di pupari a esibirsi in tutta la Sicilia, con un intenso programma che si svolgerà dalle 11 alle 19.

Otto i comuni siciliani coinvolti: Alcamo (Trapani), Carini (Palermo), Catania, Mascalucia (Catania), Messina, Palermo, Siracusa e Sortino (Siracusa).

Sul solco della Convenzione Unesco del 2003 per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e delle direttive operative Unesco per la sua attuazione, la Giornata dell’opera dei pupi siciliani è stata istituita per sensibilizzare sulla salvaguardia di un patrimonio come quello del teatro dell’opera dei pupi siciliani, dichiarato nel 2001 Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell’umanità”.

L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Piano delle Misure di salvaguardia dell’opera dei pupi siciliani” promosso dalla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari quale soggetto referente della Rete italiana di organismi per la tutela, promozione e valorizzazione dell’Opera dei pupi

Il programma:

PALERMO

ore 11.00

La vendetta del gigante Gattamugliere

Compagnia Brigliadoro

Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino

ore 17.00 – Palermo

La pazzia di Orlando

Compagnia Famiglia Mancuso

Teatro Carlo Magno

ore 18.00

Il racconto della Natività

Compagnia Famiglia Argento

Teatro Agramante

ore 18.00

Il Duello di Orlando e Ferraù

Compagnia Franco Cuticchio figli d’arte

Teatro dei Pupi Kemonia

CARINI (PA)

ore 18.00

Le farse di Nofriu e Virticchiu

Compagnia Marionettistica Popolare Siciliana

Castello La Grua Talamanca

ALCAMO (TP)

ore 19.00

Rinaldo alla corte del Gran Can

Compagnia Opera dei pupi Siciliani “Gaspare Canino”

Chiesa del Santo Soccorso

SIRACUSA

ore 11.00

Gli amori di Fiordiligi e Brandimarte

Compagnia dei pupari Vaccaro-Mauceri

Teatro Alfeo

SORTINO (Sr)

ore 18.00

Ruggiero di Risa

Antica Compagnia Opera dei Pupi Famiglia Puglisi

Teatro comunale dell’opera dei pupi

MASCALUCIA (CT)

ore 18.00

Come Orlando acquistò le armi

Compagnia Marionettistica Fratelli Napoli

Teatro San Gabriele – Padri Passionisti

MESSINA

ore 19.00

Scontro tra Perseo e Medusa

Compagnia “Opera dei pupi messinesi Gargano”

Salone della Chiesa di Santa Maria di Gesù Inferiore