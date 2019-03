Lunedì 1 aprile, alle 17.15

Sul palco del Politeama Garibaldi di Palermo il duo composto da Monica Leone e Michele Campanella per la stagione concertistica 2019 dell’Associazione Siciliana Amici della Musica. Lunedì 1 aprile, alle 17.15, il duo pianistico eseguirà musiche di Schubert, Mendelssohn, Rachmaninov, brani in cui si fondono classicismo e romanticismo.

“Il capoluogo siciliano è stato uno delle prime città ad accogliermi – spiega il pianista Campanella che a proprio a Palermo debuttò nel 1966 con gli Amici della Musica – e nel corso dei decenni mi ha sempre circondato di affetto. In questa occasione suono accanto a mia moglie, Monica Leone, in un programma in cui si affiancano classicismo e romanticismo, la grande forma e un delizioso virtuosismo”.

Il duo pianistico formato da Monica Leone e Michele Campanella non ha una data di nascita ufficiale, ma è il naturale sviluppo della consuetudine a suonare insieme tra insegnante e studente prima, tra partner nella musica e nella vita poi. Il frutto di una mentalità e di un approccio al pianoforte condivisi dalle origini, essendo entrambi cresciuti, in diversi momenti, nella scuola di Vincenzo Vitale. Il repertorio in continua espansione comprende musiche a quattro mani e a due pianoforti e spazia da Bach a Bartok.

Tra i progetti in via di realizzazione del duo, l’integrale della musica di Schubert a quattro mani in un cd. Numerose, poi, le presenze dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma all’Opera House di Sydney, dal Coliseum di Buenos Aires a Pechino, Shanghai e Canton alla Settimana Musicale Senese e alla Sagra Umbra a Perugia, dal Teatro San Carlo di Napoli all’Orchestra della Toscana a Firenze, dall’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto all’Orchestra dei Pomeriggi Musicali a Milano, fino all’Istituzione Universitaria dei Concerti a Roma, al Teatro Massimo di Palermo, al Rossini Opera Festival, ad Auckland in Nuova Zelanda, a Melbourne e Brisbane in Australia.