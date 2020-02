In corso il ripristino della pavimentazione asportata dal mare

Iniziano i lavori di ripristino del porticciolo di Sant’Erasmo che ha subito notevoli danni a causa di una mareggiata a pochi mesi dai lavori che lo hanno restituito alla città. L’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ha dato l’incarico ad alcune ditte di eseguire i lavori del piccolo approdo palermitano. Gli operai si occuperanno, anche di domenica, di eseguire i lavori sulla banchina e sugli arredi portati via dal mare.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, sono stati già riparati i led che illuminavano il porticciolo ed è già tornato a funzionare l’impianto di videosorveglianza per scongiurare le irruzioni dei vandali. Ci sarà da attendere, invece, per rivedere il verde. Per questo si dovrà aspettare la semina dell’erba ad aprile. Intanto gli operai si stanno occupando anche del ripristino della pavimentazione asportata dal mare.

Le mareggiate dei giorni scorsi hanno provocato un danno non indifferente. È stato stimato che la furia delle acque marine hanno provocato danni per oltre 30 mila euro. Per evitare che ciò accada nuovamente una nave sta installando di massi frangiflutti in calcestruzzo che provengono dalla demolizione del molo sud del porto di Palermo. A Sant’Erasmo continuano i lavori e nel corso di questa settimana sarà ripristinata anche la fontana che era stata danneggiata da un raid vandalico.