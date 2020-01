era stato inaugurato tre mesi fa

Il nuovo porticciolo di Sant’Erasmo a Palermo è stato inaugurato appena tre mesi fa dall’Autorità portuale. Un luogo riqualificato e strappato al degrado con grande soddisfazione dell’amministrazione comunale.

Ebbene, le violente mareggiate di questi giorni hanno distrutto 400 metri quadrati di superficie.

Il pavimento è stato danneggiato dalle onde, i pali della luce divelti.

Secondo quanto scrive Repubblica Palermo i danni ammontano ad almeno 30mila euro.

I mattoni della pavimentazione sono finiti in mare e sulla spiaggia ed è già polemica tra chi pensa che il porticciolo non sia stato adeguatamente protetto, al momento infatti, le barriere, non sembrano essere servite a granché.

L’Autorità portuale ha già dato mandato ad una ditta per eseguire i lavori di ripristino, che inizieranno domani.

Si comincerà con la demolizione del molo sud, i massi rimossi verranno utilizzati per creare una nuova barriera di protezione.

Intanto, per quanto riguarda l’illuminazione della zona, sono stati installati nuovi dispositivi a led per sostituire quelli rubati ed è stato potenziato l’impianto di videosorveglianza.