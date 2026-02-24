C’è una musica che non conosce compromessi e che continua ancora oggi a farsi spazio con la forza del ritmo. Venerdì 27 febbraio, alle 22:30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10) ospita gli Half Chicken, formazione cittadina che ha scelto di radicarsi nell’old rhythm and blues, rimanendo fedele a un suono diretto, fisico, privo di sovrastrutture.

La serata si muove dentro le coordinate del rock’n’roll classico degli anni ’50 e del linguaggio essenziale dei combo dell’epoca. Nessuna operazione nostalgica, ma una rilettura consapevole che mantiene intatta l’estetica sonora originale e ne rilancia l’impatto con energia contemporanea.





Gli Half Chicken sono cinque musicisti che costruiscono un impianto compatto e richiamano l’atmosfera dei club americani di metà Novecento. La band ha già attraversato circuiti specializzati in Italia e all’estero, entrando nel roster di festival come Tear it Up!! (HRV), Rock Around the Blues (ITA), Rockabilly Roundup (NED), Winter Jamboree (ITA), Vintage Roots, Sh-Boom e altri appuntamenti di riferimento per la scena rockabilly e rhythm and blues.

L’attuale line up comprende Luca Mazzola alla voce e alla chitarra, Giovanni Ziino alla batteria, Alberto Petrigno al contrabbasso, Melo Clemente al piano e Vincenzo Salerno al sax tenore. Una formazione che punta sull’interazione costante tra i musicisti e su una resa sonora compatta, capace di riportare il pubblico dentro l’urgenza espressiva delle origini del rock.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.