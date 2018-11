il 30 novembre

Dopo “Lo Scordabolario” di e con Salvo Piparo e “Femminerie” con Agostina Somma, sarà la Compagnia Teatrale Dialettale di Vito Zappalà che, per la prima stagione teatrale “Città di Bagheria”, organizzata dal dott. Angelo Di Salvo, Presidente dell’Ass. Culturale “La Scintilla”, venerdì 30 novembre, alle ore 21:00, al Supercinema Multisala, metterà in scena “Famiglia per bene”, commedia tragica con un finale imprevedibile, scritta e diretta da Vito Zappalà.

La vicenda si svolge all’interno della famiglia di Peppe Chiarantà un ex scaricatore di porto (interpretato dallo stesso Zappalà), che dopo anni di duro lavoro raggiunge un certo benessere. Altri interpreti: Teresa Zappalà (la moglie Maddalena), Aurora Padalino (la figlia Lucetta), Paride Zappalà (il figlio Ciccino), Rosangela Cannizzaro (la cameriera Pina), Matteo Coffaro (Filippo) e Calogero Spina (Angelo).