il 15 marzo

“Professione falsi invalidi”. E già, perché è diventata una vera e propria professione “creare” dei falsi invalidi. Un problema economico da molti sottovalutato e, specie in Italia, è una piaga che assume caratteri economicamente considerevoli guardando i dati nel loro complesso.

Mai come in questi ultimi anni l’INPS ha scoperto numerosi falsi invalidi che, attraverso varie raccomandazioni e imbrogli, sono riusciti a prendere la pensione di invalidità pur non essendo inabili… appunto come il protagonista e relativa famiglia della nostra storia dal titolo, “Professione falsi invalidi”, che da anni e da generazioni, prima il nonno e poi il padre, sono stati dei falsi invalidi.

Se poi al finto invalido aggiungiamo una sorella zitella e avara, un cugino divorziato che vive in casa loro e sogna di diventare un autore teatrale ed ancora, un muratore detto “spiderman” che, approfittando dell’amore che l’avara sorella nutre per lui, mangia a “sbafo” da loro, più altri personaggi stravaganti…il divertimento è assicurato.

Scritto, diretto e recitato dal trio comico “Il Triangolo No Trio”, formato da Michele Privitera, Alessandra Falci e Sandro Rossino. Completano il cast gli altri bravi, “falsi invalidi”, Adriana Tuzzeo, Angelino Parano, Roberto Gallà e Ivan Passanisi.

Lo spettacolo, in scena al Supercinema Multisala di Bagheria, venerdì 15 marzo, alle ore 21, chiuderà la “Prima Stagione Teatrale Città di Bagheria”, ideata e diretta dal dott. Angelo Di Salvo, Presidente dell’Associazione Culturale “La Scintilla”.