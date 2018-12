il 14 dicembre

Venerdì 14 dicembre, alle ore 21:00, presso il Teatro Carlo Magno con lo spettacolo “Caravaggio” di Sara Favarò si inaugurerà il cartellone artistico 2018/2019 del teatro di Via Collegio di Maria al Borgo Vecchio, nr. 17. “Caravaggio”, monologo teatrale scritto e recitato dalla Favarò, è incentrato sulla vita del grande pittore Michelangelo Merisi, meglio conosciuto come Caravaggio (Milano, 29 settembre 1571 – Porto Ercole (GR), 18 luglio 1610).

I luoghi che lo hanno visto nascere e operare da Milano a Roma, Napoli, Malta, Sicilia. Le sue fughe, le risse, la condanna, la morte.

Particolare attenzione è rivolta alla scomparsa, dall’Oratorio di San Lorenzo di Palermo, della sua tela sulla Natività, la notte del 17 ottobre 1969.

Sara Favarò sarà accompagnata dal M° Paolo Carrara al liuto e durante l’esibizione saranno proiettate le opere di Caravaggio in un video realizzato da Mariangela Porretto. Artista poliedrica: poetessa della scuola di Ignazio Buttitta, cantautrice, interprete della musica popolare, cresciuta artisticamente da Rosa Balistreri e Ciccio Busacca, ricercatrice di tradizioni popolari, scrittrice, attrice e giornalista.

Al suo attivo vanta 54 libri che spaziano dallo studio delle tradizioni popolari, ai romanzi, saggi, poesie, testi teatrali, cantastorie, soggetti cinematografici, letteratura per l’infanzia. Inoltre, suoi testi sono utilizzati per tesi universitarie sia in Italia che in America; cantautrice, in collaborazione con vari musicisti, ha pubblicato gli album “Viva Palermo e Santa Rosalia”, “Gocce”, “Canto per chi”, “L’uomo e la natura”, “Un fiore per Rosa”, “Sicilia ci nn’è una”, “Vulcano Attivo”. In qualità di attrice ha recitato sia per il teatro che per il cinema. Collabora con diverse testate giornalistiche e per la sua poliedrica attività, ha ottenuto premi e riconoscimenti tra i quali una lettera di congratulazioni per il lavoro svolto, dall’ex Presidente della Repubblica, Carlo A. Ciampi. È Accademico di Sicilia ed anche socio onorario dell’Unione Nazionale Artisti e Scrittori. È inserita nell’albo europeo degli artisti di chiara fama d’Europa ed è. responsabile per la Sicilia della FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori), componente del Comitato d’Onore della candidatura di “La Tradizione dei Cantastorie all’UNESCO”, nel 2017 il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, le ha conferito il titolo di “Tessera Preziosa del Comune di Palermo”.