Il 21 aprile al Teatro Massimo

Al Teatro Massimo, il convengo “Le vittime dell’odio”. Un evento per valorizzare l’impegno profuso dalle forze di polizia nella promozione dei valori della tolleranza e dell’inclusione e nel contrasto di ogni forma di discriminazione.

L’Osservatorio per la sicurezza contro le discriminazioni

La città di Palermo è stata scelta per ospitare una delle tappe del percorso d’incontri organizzato dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, per promuovere i valori della tolleranza e dell’inclusione. L’Osservatorio, incardinato nella Direzione Centrale di Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, è un organismo interforze in seno al quale Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri collaborano proattivamente.

L’evento al Teatro Massimo

L’appuntamento è per il 21 aprile dalle ore 10.30 alle ore 13 al Teatro Massimo di Palermo. L’Iniziativa “Le vittime dell’odio” – dicono gli organizzatori – è volta a valorizzare l’impegno profuso dalle forze di polizia nella promozione dei valori della tolleranza e dell’inclusione e nel contrasto di ogni forma di discriminazione nelle sue molteplici declinazioni (razza-etnia, credo religioso, orientamento sessuale, incitamento ali’ odio), mettendo in luce la particolare vulnerabilità delle vittime, colpite in virtù di una caratteristica della propria identità o in quanto espressione di un gruppo di minoranza. All’evento presenzierà anche il Vice Capo della Polizia, Direttore Centrale della Polizia Criminale Prefetto Vittorio Rizzi.