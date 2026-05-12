Al teatro Sant’Eugenio di Palermo prosegue la stagione Una poltrona per divertirsi con “Only panz”, di e con Antonio Panzica, in scena sabato 16, alle ore 21, e domenica 17 maggio alle 17.45.
Chi è questo Panzica? Un Intrattenitore? Un attore? Un medico? Tutte e tre le cose insieme, o nulla di tutto ciò? Insomma, c’è o ci fa?
Queste domande aleggeranno sul pubblico, mentre il protagonista accompagnerà i presenti in un mondo di racconti, aneddoti, imitazioni, sorprese musicali, e storie al limite del surreale.
Dalle ansie per le mode linguistiche e alimentari, alla quotidianitá con una moglie psico criminologa, fino agli incontri con i pazienti che spalancano una finestra inedita su tutto ciò che ci circonda.
Mettendosi a nudo, certo, ma non proprio come sulla piattaforma a cui si ispira il titolo dello spettacolo.
E se alla fine il pubblico chiederà “Antonio, sei davvero un medico?” Lui risponderà “Questo è poco ma sì, curo!”.
Accompagnamento musicale di Salvo La Carrubba.
Costo biglietti:
16 euro, intero | 14 euro, ridotto (over 65).
Il teatro Sant’Eugenio si trova in piazza Europa 39/41 a Palermo.
Info e prenotazioni biglietti: 091.6710494
Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41
Tipo evento: Spettacolo
Data Inizio: 16/05/2026
Data Fine: 17/05/2026
Ora: 21:00
Prezzo: 16.00
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