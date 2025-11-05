Al teatro Sant’Eugenio – Direzione Artistica Pupella, di piazza Europa 39/41 a Palermo, arriva un nuovo capitolo della tanto famigerata famiglia Miloro che stavolta sarà protagonista di “Pidocchi in vacanza”. Gli appuntamenti saranno dall’8 novembre al 7 dicembre, il sabato alle ore 21.00 e la domenica alle 17.45.

In scena: Gino Carista, Caterina Salemi, Daniela Pupella, Rossella Leone, Leonardo Campanella e Lavinia Pupella. Testo di Gino Carista e Antonio Di Stefano.





Dopo Pidocchi riusciti, Pidocchi scaduti, Pidocchi si nasce e Pidocchi a Natale, arriva al Sant’Eugenio Pidocchi in vacanza, la quinta “puntata” della saga dei Miloro. La famiglia, stavolta, è alle prese con un nuovo problema, ovvero, come poter pagare la tanto sognata vacanza all’estero, si troverà quindi a dover affrontare impedimenti e imprevisti che rischiano di mandare all’aria l’imminente partenza.

Biglietti: intero €16 | ridotto over 65, €14.

Info e prenotazioni: 091.6710494.

Ulteriori info e biglietti on line su: www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Compagnia teatro Sant’Eugenio

Prezzo: 16.00

