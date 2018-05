Al via i lavori

Sono iniziati i lavori di manutenzione sul Ponte Corleone. Ad annunciarlo il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore ai Lavori Pubblici.

I lavori (per un importo tale di 400 mila euro) dureranno per tutto il mese di luglio, si interverrà sul rifacimento dei giunti di dilatazione, il miglioramento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche, il ripristino dei copriferro usurati.

Per realizzare quanto programmato sarà necessaria una chiusura parziale delle carreggiate per venti giorni (dieci a testa).

Una manutenzione necessaria vista l’età della struttura ma in nessun risulta compromessa la stabilità del ponte struttura. Di fatto quindi non vi è pericolo per la stabilità del ponte.

“Il fatto che il Ponte Corleone di Palermo sia stabile e sicuro è un elemento positivo, ma il Comune deve accelerare al massimo le procedure per il raddoppio della struttura che consentirebbe interventi più radicali e duraturi. Se il limite dei 30 chilometri orari serve a garantire la sicurezza ben venga, ma invitiamo l’Amministrazione a cercare misure alternative agli autovelox come, per esempio, i sensori messi a punto dall’Università di Palermo, capaci di segnalare eventuali criticità o problemi e che consentirebbero interventi tempestivi”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139, in quota Idv.