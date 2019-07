Il programma per grandi e piccoli

A Palermo prende il via l’edizione numero 395 del Festino di Santa Rosalia e quest’anno il tema principale sarà particolare: l’inquietudine. Il 395° Festino di Santa Rosalia si avvale della Direzione Artistica di Letizia Battaglia e Lollo Franco, e della Direzione Organizzativa di Vincenzo Montanelli. Il carro dei Santa Rosalia è stato realizzato dai detenuti del carcere Ucciardone.

Ad aprire i festeggiamenti del 395° Festino di Santa Rosalia Palermo sarà, mercoledì 10 Luglio alle ore 18 a Piazza Pretoria, l’Offerta della Cera, antico rito di devozione che, dopo cento anni, ritorna a vivere in questa edizione.

Tutte le Confraternite palermitane, oltre 200, insieme alle autorità religiose e civili e ai devoti della Santuzza, offriranno un cero che, simbolicamente, rappresenta la fiamma della fede e della devozione, affinché quest’ultima rimanga costantemente accesa per l’interno anno, illuminando il cammino di tutti i cittadini palermitani.

Il Corteo a cui prenderanno parte anche Monsignor Filippo Sarullo, Parroco della Cattedrale, e Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, partirà alle ore 18 da Piazza Pretoria per giungere alla Cattedrale dove i ceri portati in dono, uno per ogni Confraternita e uno della Città di Palermo, offerto dal Sindaco, verranno esposti davanti alla Cappella di Santa Rosalia subito prima della celebrazione della Santa Messa.

Al termine della Celebrazione, come da tradizione, il Parroco e il Sindaco apriranno il cancello della Cappella della Santuzza per prelevare l’Urna contenente le Sante Reliquie che verranno collocate sul Baldacchino predisposto nella navata centrale della Cattedrale, dove rimarrà fino al 15 Luglio, giorno della processione per le vie della città.

Tra gli altri appuntamenti in programma nei giorni che condurranno ai festeggiamenti del 14 Luglio anche il Festinello, rappresentato a Piazza Monte di Pietà, dove si trova la più antica edicola votiva dedicata allaSantuzza, che vedrà in scena sia gli attori-detenuti del Carcere Ucciardone (nei giorni 10 e 11) che gli artisti (12 e 13 Luglio) coinvolti nel 395° Festino di Santa Rosalia.

Per i bambini, invece, dal 10 all’11 Luglio, alle 19, a Piazza Bologni verrà rappresentato “Giufà, una pensa e cento ne fa”, con gli anim-attori che racconteranno le storie del personaggio Giufà con insolite lezioni tenute da maestre bizzarre che coinvolgeranno i piccoli spettatori. Saranno presenti anche il Mago Mustachià, con i suoi giochi, e ancora danze e caramelle per tutti. La mattina, sempre a Piazza Bologni alle ore 11, sarà dedicata ai più piccini con i laboratori creativi e sensoriali “Rosalia Picciridda” (dai 4 ai 6 anni).

Al Museo Riso, infine, alle ore 20 verrà inaugurata la mostra “Le cinque Rosalie” che raccoglie gli scatti realizzati da Lorenzo Gatto nelle ultime cinque edizioni del Festino, il video “Rosa senza Spine” realizzato da Salvo Agria e “Il Sacro Carro della Condivisione e del Riscatto” video interviste a cura di Monica Modica, realizzato dalla Fondazione Buttitta. L’esposizione, ad ingresso libero, sarà fruibile fino al 16 Luglio.