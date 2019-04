La prima giornata di chiusura alle auto

Il parco della Favorita chiude alle auto e, dopo il successo dello scorso anno, si prepara a ospitare centinaia di visitatori. Il 7 aprile riecco “La Domenica Favorita”, l’evento dedicato ad adulti, bambini, sportivi, amanti della natura e degli animali, con tantissime attività in programma che si svolgeranno all’interno del Parco Reale della Favorita.

Nel corso dell’evento saranno coinvolte anche Villa Niscemi e la Palazzina Cinese che saranno aperte al pubblico con la possibilità di partecipare a visite guidate organizzate dal FAI, durante le quali i “ciceroni volontari” racconteranno storie e aneddoti legati a questi edifici simbolo della città. Il Teatro Massimo allestirà un laboratorio scenografico a cui potranno partecipare adulti e bambini con la guida degli scenografi del Teatro stesso che spiegheranno, con attività pratiche, come si realizza una scenografia; e non mancheranno momenti dedicati alla musica con, tra gli altri, il concerto della Fanfara del VI reggimento Bersaglieri.

L’Amat ha organizzato il servizio di navette gratuite che accompagneranno i palermitani da un punto all’altro della Favorita. Per gli sportivi la Street Event proporrà Street Workout Green, una camminata che si alternerà a stazioni di fitness in cui si praticheranno discipline diversificate indossando comode cuffie in wireless. Per gli amanti degli animali, l’ACS-Associazione Cani Salvataggio, in una zona dedicata esclusivamente al mondo dei quattro zampe, realizzerà attività di esibizione e di interazione con il pubblico, dove chiunque potrà cimentarsi nell’addestramento di base.

E ancora, presso il campo di salto ad ostacoli, sarà possibile assistere alla seconda giornata del concorso “Palermo Arabian Horses Cup – European C Show (International ECAHO)”, con un centinaio di purosangue arabi accompagnati dai loro conduttori, nonché alla “V Sicily Cup”, la competizione riservata ai cavalli nati ed allevati in Sicilia.