Il "No" do Giuseppe Manzella Capogruppo DC Nuova Cinisi

Giuseppe Manzella, capogruppo della Dc Nuova a Cinisi, esprime preoccupazione sul progetto che prevede la costruzione di un albergo e di altre strutture nell’area della vecchia aerostazione di Palermo. L’esponente della Dc Nuova chiede consiglio comunale straordinario.

Si legge in una nota: “Apprendiamo che la chiusura dell’area Covid all’Aeroporto Falcone-Borsellino darà presto il via alla realizzazione dell’Albergo e di altre infrastrutture previste nell’area della vecchia aerostazione. Come gruppo consiliare Democrazia Cristiana Nuova di Cinisi, pensiamo che l’Albergo previsto nel Piano di Sviluppo Aeroportuale sia decisamente una disgrazia per Cinisi, Terrasini, Carini, Capaci, Trappeto, Balestrate. Ovvero la morte della micro imprenditorialità di piccoli B&B e Casa Vacanze che con tanti sacrifici è nata attorno all’Aeroporto e che è l’unica fonte di reddito proveniente da un’infrastruttura che insiste nell’aerea a Nord della città di Palermo”.

Il gruppo Dc Nuova di Cinisi richiederà consiglio comunale urgente

E continua: “Ci chiediamo, a parte Cinisi e se l’ha fatto, se la Gesap ha mai pensato di chiedere un parere ai Sindaci delle cittadine dei Comuni balneari, che presto vedranno gli aerei decollare e atterrare senza che ne possano trarre alcun onesto profitto. Ci auguriamo che iniziative simili siano prese anche dagli altri colleghi consiglieri dei Comuni limitrofi. Intanto il gruppo DC Nuova di Cinisi inoltrerà la richiesta per un consiglio comunale urgente su questa e su altre vicende che riguardano l’Aeroporto”.

Area tamponi aeroporto chiuderà il 9 maggio

L’area tamponi dell’aeroporto di Palermo chiuderà lunedì prossimo 9 maggio. Domenica 8 maggio, dalle 8 alle 20, sarà l’ultimo giorno di attività dell’area tamponi al “Falcone Borsellino”.

Aperta a ottobre 2020, l’area di mille metri quadrati nei locali della vecchia aerostazione – con una batteria di 8 postazioni per i prelievi – ha elaborato finora 342.800 tamponi rapidi gratuiti, con referto consegnato in 15 minuti, per i viaggiatori in transito (arrivi/partenze da Italia/Europa) dallo scalo aero palermitano.