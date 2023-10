Il tronco ha occupato l'intera sede stradale

Tragedia sfiorata in via Lascaris, arteria viaria situata nei pressi del Tribunale di Palermo. Un albero di grosse proporzioni si è infatti abbattuto al suolo, schiacciando un’auto parcheggiata sul posto. Il tronco, di circa un metro di diametro, si è accasciato sull’asfalto, occupando l’intera sede stradale. Il traffico della zona è in tilt. Sul posto si sono radunati diversi curiosi ed automobilisti, oltre al personale di Ville e Giardini. Al momento non risultano feriti.

Albero si abbatte al suolo al Tribunale

Secondo quanto riferiscono alcuni presenti sul posto, l’episodio sarebbe avvenuto intorno a mezzogiorno. L’albero si sarebbe staccato dalla sua sede naturale, abbattendosi poi in mezzo alla strada. Proprio in questo momento, si sta registrando l’intervento del personale di soccorso e dei vigili del fuoco che saranno chiamati a rimuovere il tronco dall’asfalto. In attesa che questo avvenga, gli automobilisti saranno chiamati a percorrere itinerari alternativi.

Si allunga la lista degli alberi caduti

Questo è solo l’ultimo episodio avvenuto in città e che ha riguardato l’incuria del verde urbano. Da piazza Croci a via Marinuzzi, passando per via dell’Arsenale e via Giafar. Sono tanti i casi accertati di crollo nelle ultime settimane. Fatto che riaccende l’attenzione sul tema della cura del verde: un patrimonio di 70.000 alberi in città affidato a poche squadre, in attesa che ci sia il tanto atteso turnover del personale, coadiuvato da un piano assunzioni proporzionato alle richieste. Fatto per il quale, nella giornata di sabato, il gruppo consiliare del M5S è arrivato a chiedere le dimissioni dell’assessore al Ramo Andrea Mineo.