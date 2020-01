Un incidente è avvenuto nella notte nel centro di Palermo a causa del maltempo. Il vento che da ieri sferza la Sicilia e in particolare Palermo e la sua provincia ha rischiato di causare numerose vittime.

In piazza Raffaello Mordini, nota ai palermitani come piazza Croci, un grosso ramo di Palma è precipitato all’improvviso sull’asfalto rischiando di colpire non solo i passanti e le auto in sosta ma anche quelle in transito. Una vettura è riuscita ad evitare l’impatto con la palma che cadeva ma non l’incidente.

Tanta paura per l’automobilista e per i passanti ma per fortuna si sono registrati solo danni alle cose e non alle persone.

A scopo precauzionale i coinvolti sono comunque stati visitati anche per valutare i danni dovuti allo spavento

Il vento ha flagellato per tutta la giornata l’isola ed ha causato anche altri incidenti perfino lungo l’autostrada Palermo – Catania dove è stata sfiorata un’altra tragedia

Il forte vento che sta flagellando la provincia di Palermo ha creato parecchi danni nei comuni di Petralia Soprana, Sottana, Bompietro, Montemaggiore Belsito e Cerda.

Diversi gli alberi finiti per strada e tettoie volate e finite in strada. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco che sono impegnati con diverse squadre. Anche i carabinieri e la protezione civile sono impegnati nelle operazioni di soccorso.