Indagano i carabinieri

Due giovani sono finiti in un dirupo a Torretta. Erano su una moto. Hanno perso il controllo è sono finiti in una zona impervia.

I due giovani Giuseppe C. di 32 anni e Antonio R. di 35 anni sono usciti fuoristrada questa mattina all’alba in via Alekos Panagulis.

E’ stato necessario l’intervento del vigili del fuoco del Saf per recuperare le due persone che sono state portate in codice rosso in ospedale.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Villa Sofia.

I rilievi e le indagini sono condotte dai carabinieri.

C’è da stabilire se il motociclista ha perso il controllo della moto ed è finito sotto il burrone o sia stata una macchina a colpire la moto e farla sbandare.

Ad accorgersi della presenza dei due nel burrone sono stati i carabinieri nel corso dei controlli. Hanno trovato la moto per terra e dei motociclisti non c’era traccia. Poi hanno visto i due corpi nel burrone e sono scattati i soccorsi.