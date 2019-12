Paura in viale Paolo Orsi

Sono stati trasferiti in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, marito e moglie, vittime di un incidente stradale, probabilmente autonomo, avvenuto intorno alle 17,30 in viale Paolo Orsi, l’ingresso sud del capoluogo.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale, che hanno in mano le indagini, il conducente della macchina ha perso il controllo del veicolo, forse dopo aver toccato un cordolo. Il mezzo si è ribaltato e si sono vissuti momenti di apprensione per la sorte degli occupanti, d’altra parte era difficile prestare soccorso ai feriti, a causa delle pessime condizioni meteo. In quel momento, a Siracusa, si stava abbattendo una grandinata e non è escluso che il conducente sia stato tradito dall’asfalto scivoloso.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che, con molta fatica, sono sono riusciti ad estrarre le vittime dall’abitacolo, che si era trasformato in una trappola. Marito e moglie sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale a bordo delle ambulanze del 118 ma da quanto si apprende da fonti investigative la coppia non correrebbe pericoli di vita.