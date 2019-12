Decine di alberi finiti su strada e cornicioni sulle auto

Una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco di Palermo a causa del forte vento che da ieri imperversa sul capoluogo e la provincia.

Tra ieri e oggi oltre 150 interventi per alberi caduti, cornicioni, coperture, tettoie e lamiere spazzate dal vento. Decine gli interventi nella borgata marinara di Mondello, Partanna, il Foro Italico. Tanti disagi anche a Monreale soprattutto nella zona di San Martino delle Scale.

Ieri nel tardo pomeriggio tre persone sono state trasportate all’ospedale Civico ferite dal tetto della cucina che è caduto mentre si trovavano seduti a tavola. E’ successo a Palermo in via Simoncini Scaglione nel quartiere Brancaccio.

I tre sono stati trasportati in codice giallo. Sono in corso indagini per stabilire se il crollo sia stato provocato dalle infiltrazioni d’acqua dopo le piogge di queste ore. Sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare l’agibilità dell’abitazione.

Diversi gli alberi caduti anche , così come cartelloni pubblicitari e luminarie che rischiavano di crollare. L’intervento più grave in via Maniace alla Zisa. Qui è crollato un albero che ha danneggiato quattro auto parcheggiate.